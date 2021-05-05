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Остаток средств на корсчетах банков 05.05.21
10:51 05.05.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|5 апреля
|47364.4
|6 апреля
|46497.3
|7 апреля
|45061.4
|8 апреля
|43458.0
|9 апреля
|49545.4
|12 апреля
|47677.3
|13 апреля
|64998.0
|14 апреля
|66673.2
|15 апреля
|70289.0
|16 апреля
|84895.9
|19 апреля
|59328.1
|20 апреля
|58292.9
|21 апреля
|56762.2
|22 апреля
|52484.7
|23 апреля
|53658.4
|26 апреля
|49978.6
|27 апреля
|54167.7
|28 апреля
|54999.7
|29 апреля
|56986.9
|30 апреля
|52712.4
|5 мая
|47136.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 5 мая- 27,7330 грн
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