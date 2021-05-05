Финансовые новости
- |
- 05.05.21
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 5 мая несколько укрепляется к мировым валютам
14:01 05.05.2021 |
Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе евро и иене, несколько поднимается, рынки ожидают статистику позднее в ходе торгов, а также важные данные по рынку труда США в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.34 EEST курс евро снижался до 1,1998 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2013 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,39 иены с уровня прошлого закрытия в 109,33 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 91,36 пункта.
Позднее в ходе торгов будет опубликована порция статистики по США. Так, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в апреле. Аналитики ждут увеличения на 800 тысяч после роста в марте на 517 тысяч.
Позднее выйдет статистика Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) - индекс деловой активности в сфере услуг США. Эксперты прогнозируют, что показатель в апреле вырос до 64,3% с 63,7% в марте.
Вместе с этим рынки оценивают заявления министра финансов США Джанет Йеллен. Так, Йеллен допустила повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации, но дала понять, что общий расход средств ее не беспокоит.
В четверг состоится заседание Банка Англии, а в пятницу, 7 мая, будет опубликована статистика по безработице в США в апреле. Эксперты ожидают, что в отчетном месяце безработица сократилась до 5,8% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 978 тысяч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экс-глава «Нафтогаза» Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании
|В Набсовете «Нафтогаза» заявили о конфликте интересов у главы НАК Витренко
|Члены наблюдательного совета Нафтогаза досрочно слагают полномочия
|Александр Черненко: После решения Верховного суда по Вирастюку самыми логичными будут перевыборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ изменил требования к участникам системы идентификации BankID
|Доллар 5 мая несколько укрепляется к мировым валютам
|Биржи Гонконга и Австралии 5 мая закрылись разнонаправленно
|Соратник Уоррена Баффетта рассказал о ненависти к биткоину
|Справочный курс гривны 5 мая понижен на 2,47 коп до 27,7517 грн/$1
|Антимонопольный комитет согласовал смену владельца банка «Сич»
Это интересно
|Игровой смартфон Redmi сразу же стал бестселлером: продано 100 000 телефонов за минуту
|Власти Китая оштрафуют Tencent на $1,5 млрд за монопольные практики
|Устройство с интерфейсом «мозг-компьютер» впервые разрешили использовать для лечения в США
|Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер
|Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade
|Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора
|Opel возродил модель Manta в виде электрокара