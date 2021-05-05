Доллар 5 мая несколько укрепляется к мировым валютам

Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе евро и иене, несколько поднимается, рынки ожидают статистику позднее в ходе торгов, а также важные данные по рынку труда США в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.34 EEST курс евро снижался до 1,1998 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2013 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,39 иены с уровня прошлого закрытия в 109,33 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 91,36 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована порция статистики по США. Так, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в апреле. Аналитики ждут увеличения на 800 тысяч после роста в марте на 517 тысяч.

Позднее выйдет статистика Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) - индекс деловой активности в сфере услуг США. Эксперты прогнозируют, что показатель в апреле вырос до 64,3% с 63,7% в марте.

Вместе с этим рынки оценивают заявления министра финансов США Джанет Йеллен. Так, Йеллен допустила повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации, но дала понять, что общий расход средств ее не беспокоит.

В четверг состоится заседание Банка Англии, а в пятницу, 7 мая, будет опубликована статистика по безработице в США в апреле. Эксперты ожидают, что в отчетном месяце безработица сократилась до 5,8% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 978 тысяч.