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S&P запустила индексы на биткоин и Ethereum
09:53 05.05.2021 |
S&P Dow Jones Indices, подразделение американского поставщика финансовых данных S&P Global, запустило индексы на основе биткоина, Ethereum и корзины с этими криптовалютами.
Продукты под брендом S&P DJI используют данные и методологию расчета от нью-йоркской фирмы Lukka. Компании договорились о сотрудничестве в декабре 2020 года.
S&P Bitcoin Index получил тикер SPBTC, S&P Ethereum Index - SPETH, отслеживающий динамику двух предыдущих активов S&P Crypto Mega Cap Index - SPCMC.
Индексы рассчитываются в пунктах, а не в долларах США. По словам представителя S&P Рэя Макконвилла, вместо фактической стоимости они отражают рост цен.
Данные рассчитываются в рабочие дни. Они доступны по подписке для клиентов сервиса. Ребалансировка осуществляется ежеквартально.
Инструменты составят конкуренцию аналогам от Bloomberg и Galaxy.
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