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НБУ отказался от интервенций на межбанке четвертую неделю подряд
17:46 30.04.2021 |
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ отказывается от валютных интервенций четвертую неделю подряд.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,5 млн долларов.
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