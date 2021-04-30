Власти США не видят в цифровом юане угрозу для доминирования доллара

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не видит в попытках властей Китая запустить в оборот цифровой юань угрозы для статуса доллара в качестве мировой резервной валюты. Они считают, что многие цифровые валюты всё равно обеспечиваются долларами, поэтому статус-кво фактически не меняется.

Соответствующей точкой зрения, как сообщает Reuters, недавно поделилась с общественностью представляющая интересы SEC Хестер Пирс (Hester Peirce). Некоторые аналитики начали высказывать предположения, что стремление властей Китая поскорее вывести цифровой юань в оборот не только в пределах страны, но и в международных расчётах способно пошатнуть позиции доллара США в качестве мировой резервной валюты.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США считает, что в противовес цифровому юаню будут набирать популярность так называемые стейблкоины (stablecoin) - выпускаемые частными эмитентами криптовалюты, имеющие обеспечение в виде фиатных валют или каких-то товаров. Если они будут поддерживаться долларом, то это позволит нивелировать рост влияния цифрового юаня в мировой финансовой системе.

Глава Федерального резерва США Джером Пауэлл (Jerome Powell) заявил на этой неделе, что активность китайских властей по введению в оборот цифрового юаня не заставит американских коллег торопиться с аналогичными планами. При введении цифрового доллара монетарные власти США хотят избежать спешки и ошибок. Надо признать, что величина капитализации так называемых стейблкоинов пока заметно меньше аналогичного показателя того же биткоина. Крупнейшая из криптовалют первого типа, Tether, например, в совокупности тянет на $51 млрд, а капитализация биткоина уже достигла одного триллиона долларов.