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Евро 30 апреля немного замедлил снижение к доллару на статистике из еврозоны
16:00 30.04.2021 |
Курс евро немного замедлил снижение к доллару после публикации статистики по еврозоне, превзошедшей прогнозы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.39 EEST курс евро уменьшался до 1,2097 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2118 доллара за евро. До выхода статистики евро находился на отметке 1,2092 доллара.
Курс доллара к иене рос до 108,83 с уровня прошлого закрытия в 108,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,21%, до 90,8 пункта.
Блок относительно позитивной статистики по еврозоне, опубликованный в пятницу днем, несколько сдержал снижение европейской валюты. ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 1,8% - в годовом. Безработица в еврозоне в марте снизилась до 8,1% с 8,3% в феврале. Все три показателя оказались лучше прогнозов.
"Скорее всего, экономика (еврозоны - ред.) достигла переломного момента и возобновит рост в текущем квартале", - прокомментировали аналитики UniCredit газете Wall Street Journal.
Статистика по отдельным странам Европы также превзошла ожидания. Так, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в первом квартале 2021 года снизился на 3,3% в годовом выражении, хотя ожидалось падение на 3,6%. Лучше прогноза оказалась и статистика по ВВП Франции и Италии.
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