В JPMorgan назвали причины превосходства Ethereum над биткоином в доходности

В апреле цена Ethereum выросла на 41%, а цена биткоина упала на 8%. Эксперты JPMorgan считают, что тенденция может продолжиться, сообщает Business Insider.

В записке для инвесторов аналитики банка подчеркнули разницу между активами. По их мнению, первая криптовалюта больше воспринимается как средство сбережения и конкурирует с золотом, а Ethereum является основой криптоэкономики и функционирует в качестве единицы обмена.

«В той мере, в какой владение этой долей активности более ценно, теория гласит, что Ethereum должен превзойти биткоин в долгосрочной перспективе», - полагают в JPMorgan.

Специалисты банка видят три причины, по которым эфир в последние недели опережает первую криптовалюту по доходности.

Более устойчивая ликвидность

На прошлой неделе шок ликвидности, который возник на рынке деривативов, ударил по всему криптовалютному рынку, но биткоин пострадал больше, чем основной конкурент.

«На этом фоне более впечатляющим является резкое восстановление глубины рынка Ethereum, которая на некоторых биржах больше, чем до недавнего шока ликвидности», - заявили в банке.

Меньшая зависимость от рынков деривативов

На рынке со значительно более высоким спотовым оборотом лежащая в основе долгосрочная позиция (в Ethereum) меньше зависит от кредитного плеча в виде фьючерсов или свопов.

Более прочная основа спроса

Для сети Ethereum уже давно характерны более высокие темпы транзакций в публичном блокчейне, чем у биткоина. По словам экспертов JP Morgan, это, вероятно, связано с повышенной активностью в DeFi и других секторах.

По некоторым оценкам к высоколиквидным монетам за последний месяц отнесли 11% эмиссии Ethereum, у биткоина этот показатель составил 4%.



