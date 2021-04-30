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Coinbase и DCG попали в 100 самых влиятельных компаний по версии TIME
09:38 30.04.2021 |
Американский журнал TIME впервые составил список 100 самых влиятельных компаний. От криптоиндустрии в него вошли Coinbase и Digital Currency Group (DCG) за укрепление доверия и популяризацию цифровых активов соответственно.
Coinbase попала в раздел «Титаны», в который также вошли PayPal, Amazon, Google, Facebook, Disney, Alibaba, Microsoft, Samsung и другие.
DCG разместили в разделе «Разрушители» наравне с Tesla, SpaceX, Robinhood, Huawei, Clubhouse и другими.
В список также вошла платежная система MasterCard за обещания прямой поддержки криптовалют в 2021 году.
В конце 2019 года TIME включил главу Coinbase Брайана Армстронга в рейтинг «восходящих звезд». В апреле 2021 года криптобиржа дебютировала на Nasdaq в крупнейшем прямом листинге в истории.
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