Coinbase и DCG попали в 100 самых влиятельных компаний по версии TIME

Американский журнал TIME впервые составил список 100 самых влиятельных компаний. От криптоиндустрии в него вошли Coinbase и Digital Currency Group (DCG) за укрепление доверия и популяризацию цифровых активов соответственно.

Coinbase попала в раздел «Титаны», в который также вошли PayPal, Amazon, Google, Facebook, Disney, Alibaba, Microsoft, Samsung и другие.

DCG разместили в разделе «Разрушители» наравне с Tesla, SpaceX, Robinhood, Huawei, Clubhouse и другими.

В список также вошла платежная система MasterCard за обещания прямой поддержки криптовалют в 2021 году.

В конце 2019 года TIME включил главу Coinbase Брайана Армстронга в рейтинг «восходящих звезд». В апреле 2021 года криптобиржа дебютировала на Nasdaq в крупнейшем прямом листинге в истории.