Финансовые новости
- |
- 30.04.21
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара к мировым валютам слабо 30 апреля меняется после статистики из США
08:49 30.04.2021 |
Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром слабо изменяется в последний рабочий день апреля и после выхода важной статистики по США в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 EET курс евро уменьшался до 1,2117 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2118 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 108,85 с уровня прошлого закрытия в 108,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 90,66 пункта.
Доллар слабо изменяется к мировым валютам после выхода важной макростатистики по США, а также после снижения ранее на неделе. Как стало известно в четверг, ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель оказался лучше прогноза роста на 6,1%.
"Показатели резкого роста ВВП в первом квартале 2021 года привлекли внимание к впечатляющему восстановлению экономики США, но это дало мало поддержки (американской - ред.) валюте", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитика Cambridge Global Payments Мэттью Айдингера (Matthew Eidinger).
В то же время данные по рынку труда оказались слабее прогнозов. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 24 апреля упало на 13 тысяч, до 553 тысяч, что оказалось выше ожидаемых 549 тысяч.
Несколько поддерживает курс доллара коррекционная динамика, так как с начала недели индекс доллара опустился на 0,2%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новая «семья»? Как Банковая берет под контроль энергетику и почему это напоминает времена Януковича
ТОП-НОВОСТИ
|Витренко предложил Коломойскому создать нефтяного гиганта
|Курс доллара скатился, несмотря на крупные валютные покупки Укрэксимбанка «под вакцину»
|Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики
|Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 30 апреля повышен на 1,82 коп до 27,727 грн/$1
|В JPMorgan назвали причины превосходства Ethereum над биткоином в доходности
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30.04.2021
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.04.21
|Остаток средств на корсчетах банков 30.04.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 29.04.2021
Это интересно
|Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора
|Opel возродил модель Manta в виде электрокара
|Семья лидера Samsung заплатит более 10,8 млрд долларов налога на наследство
|В Великобритании скоро разрешат беспилотные автомобили на автодорогах
|Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов
|Microsoft и Intel усовершенствовали поиск скрытых майнеров
|Первый пикап Hyundai представили официально