Курс доллара к мировым валютам слабо 30 апреля меняется после статистики из США

Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром слабо изменяется в последний рабочий день апреля и после выхода важной статистики по США в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET курс евро уменьшался до 1,2117 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2118 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 108,85 с уровня прошлого закрытия в 108,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 90,66 пункта.

Доллар слабо изменяется к мировым валютам после выхода важной макростатистики по США, а также после снижения ранее на неделе. Как стало известно в четверг, ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель оказался лучше прогноза роста на 6,1%.

"Показатели резкого роста ВВП в первом квартале 2021 года привлекли внимание к впечатляющему восстановлению экономики США, но это дало мало поддержки (американской - ред.) валюте", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитика Cambridge Global Payments Мэттью Айдингера (Matthew Eidinger).

В то же время данные по рынку труда оказались слабее прогнозов. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 24 апреля упало на 13 тысяч, до 553 тысяч, что оказалось выше ожидаемых 549 тысяч.

Несколько поддерживает курс доллара коррекционная динамика, так как с начала недели индекс доллара опустился на 0,2%.