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Комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию виртуальных валют во втором чтении
Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении законопроект №3637, который призван легализовать сферу виртуальных активов в Украине.
Об этом сообщает Минцифра.
Отмечается, что ко второму чтению проект Закона включает новые положения FATF, связанные с оборотом виртуальных активов. "Учет актуальных международных стандартов урегулирования операций с виртуальными активами будет способствовать существенной детенизации этого рынка", - добавили в ведомстве.
По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, документ позволит украинским блокчейн-компаниям легализовать собственные бизнес-процессы и официально работать с банковской системой. Такая возможность будет и у граждан, получающих доходы от операций с виртуальными активами.
Он добавил, что законопроектом устраняются юридические риски для работы международных криптокомпаний, а также он способствует привлечению иностранных инвестиций. Так, законопроект №3637 формирует правовое поле для работы на рынке виртуальных активов и определяет правовой статус, классификацию, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции.
Кроме того, он определяет перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию. Регулятором определяется Минцифра, в отдельных случаях - Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам.
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