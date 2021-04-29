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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остаток средств на корсчетах банков 29.04.21

11:38 29.04.2021 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
29 марта54130.6
30 марта53788.0
31 марта57246.0
1 апреля54822.7
2 апреля49035.5
5 апреля47364.4
6 апреля46497.3
7 апреля45061.4
8 апреля43458.0
9 апреля49545.4
12 апреля47677.3
13 апреля64998.0
14 апреля66673.2
15 апреля70289.0
16 апреля84895.9
19 апреля59328.1
20 апреля58292.9
21 апреля56762.2
22 апреля52484.7
23 апреля53658.4
26 апреля49978.6
27 апреля54167.7
28 апреля54999.7
29 апреля56986.9

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на 29 апреля- 27,7867 грн
 

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