Глава Visa заявил о широких возможностях компании в сфере криптовалют

Visa обладает «чрезвычайно хорошими возможностями» в сфере цифровых активов, заявил CEO компании Альфред Келли в ходе телеконференции по финансовым итогам второго квартала фискального года.

Келли упомянул элементы более широкого плана фирмы относительно криптовалют, включая возможности покупать и тратить виртуальные активы, связанные с ними API для финансовых учреждений, расчеты через стейблкоины и CBDC.

«Поэтому мы фокусируемся на пяти различных шансах, которые видим в этом пространстве. В него, я бы сказал, мы вовлекаемся широким образом, и думаю, имеем чрезвычайно хорошие возможности», - отметил глава Visa.

Относительно CBDC он сообщил, что компания ведет переговоры с центральными банками о развитии этого вида активов.

«Мы говорим с центральными банками о важности государственно-частного партнерства и, в частности, о принятии CBDC. Для того, чтобы эти цифровые валюты имели ценность, в сознании потребителей они должны быть безопасными, а это то, в чем у нас длинный послужной список и где мы можем помочь», - сказал Келли.







