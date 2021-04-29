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Глава Visa заявил о широких возможностях компании в сфере криптовалют
09:30 29.04.2021 |
Visa обладает «чрезвычайно хорошими возможностями» в сфере цифровых активов, заявил CEO компании Альфред Келли в ходе телеконференции по финансовым итогам второго квартала фискального года.
Келли упомянул элементы более широкого плана фирмы относительно криптовалют, включая возможности покупать и тратить виртуальные активы, связанные с ними API для финансовых учреждений, расчеты через стейблкоины и CBDC.
«Поэтому мы фокусируемся на пяти различных шансах, которые видим в этом пространстве. В него, я бы сказал, мы вовлекаемся широким образом, и думаю, имеем чрезвычайно хорошие возможности», - отметил глава Visa.
Относительно CBDC он сообщил, что компания ведет переговоры с центральными банками о развитии этого вида активов.
«Мы говорим с центральными банками о важности государственно-частного партнерства и, в частности, о принятии CBDC. Для того, чтобы эти цифровые валюты имели ценность, в сознании потребителей они должны быть безопасными, а это то, в чем у нас длинный послужной список и где мы можем помочь», - сказал Келли.
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