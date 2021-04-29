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Доллар 29 апреля слабо снижается к мировым валютам
09:01 29.04.2021 |
Курс доллара к основным мировым валютам в четверг утром несколько снижается, инвесторы оценивают итоги апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, обращая внимание и на выступление президента Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 EEST курс евро рос до 1,2134 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2123 доллара за евро, курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 108,59 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 90,55 пункта.
По итогам очередного двухдневного заседания, которое проходило 27-28 апреля, Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что будет продолжать выкуп финансовых активов по меньшей мере на 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей занятости и инфляции.
В ходе пресс-конференции глава американского центробанка Джером Пауэлл заявил, что ФРС не планирует действовать в случае временного повышения инфляции выше целевых 2% в этом году. Регулятор при этом продолжит политику низкой учетной ставки и выкупа финансовых активов до достижения целей, отметил Пауэлл.
Эксперты обращают внимание на то, что экономические показатели продолжают улучшаться, что в дальнейшем может побудить регулятора изменить тон относительно поддерживающей политики. "Когда Федрезерв встретится в июне и число занятых поднимется еще на два миллиона, безработица снизится, а инфляция разгонится выше 2%, будь то временно или нет, председатель Пауэлл потеряет доверие, если даст ту же речь, что была (в апреле - ред.)", - считают аналитики Amherst Pierpont, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
Внимание трейдеров также было обращено на речь президента США Джо Байдена, который выступил в среду в конгрессе с первой программной речью. Президент предложил широкий план по восстановлению экономики США после эпидемии коронавируса, в том числе Байден предложил выделить очередные 2 триллиона долларов на создание рабочих мест.
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