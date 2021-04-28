Евро 28 апреля дешевеет к доллару на статистике из Германии

Курс евро снижается по отношению к доллару в среду днем на статистике из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.44 EEST курс евро снижался до 1,2069 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2089 доллара за евро; курс доллара к иене рос до 108,94 с уровня прошлого закрытия в 108,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 91,03 пункта.

Снижению курса евро способствует статистика из Германии. Как сообщила исследовательская компания Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии в мае упал до минус 8,8 пункта с пересмотренного уровня апреля в минус 6,1 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до минус 3,5 пункта.

Инвесторы также находятся в ожидании результатов двухдневного заседания Федрезерва США, которое завершится в среду. Аналитики Swissquote полагают, что ФРС, возможно, будет говорить о сокращении покупок облигаций, поскольку рынок труда в США восстанавливается, экономический рост кажется устойчивым, а инфляция будет расти, пишет газета Wall Street Journal.

"Но я полагаю, что глава ФРС Джером Пауэлл избежит этого разговора на заседании в этом месяце, поскольку план президента Джо Байдена по удвоению налога на прирост капитала должен дать новый толчок финансовому рынку", - говорит аналитик Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).