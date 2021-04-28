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Иран разрешил финучреждениям оплачивать импорт биткоинами
Центробанк Ирана (CBI) разрешил банкам и другим лицензированным финансовым учреждениям использовать криптовалюту для оплаты импорта. Об этом сообщает Financial Tribune со ссылкой на регулятор.
CBI потребовал использовать только цифровые активы, добытые авторизованными майнерами. Эту деятельность в стране легализовали в июле 2019 года.
Годом ранее Иран попал под санкции США. CBI и другие финучреждения были отключены от межбанковской системы SWIFT - это сделало недоступными расчеты в долларах по импортным поставкам, что обусловило интерес страны к криптовалютам.
В июле 2020 года правительство обязало работающих в стране майнеров пройти регистрацию с раскрытием личности, типа и количества установленного оборудования. Власти разрешили электростанциям работать с центрами майнинга при наличии лицензии и соблюдении установленных тарифов.
В октябре стало известно, что Иран утвердил механизм оплаты импорта за счет полученных центробанком биткоинов, добытых местными майнерами.
Напомним, в январе 2021 года журналисты выяснили, что многие из майнинговых ферм в Иране принадлежат китайским компаниям, которые пытаются скрыть свое присутствие.
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