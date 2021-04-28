Доллар укрепляется к мировым валютам 28 апреля

Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе евро и иене, поднимается в среду утром, инвесторы ожидают итоги апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 EEST курс евро уменьшался до 1,2074 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,209 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,84 с уровня прошлого закрытия в 108,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 91,01 пункта.

Вечером в среду Федрезерв сообщит свое решение по монетарной политике. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Рынки также будут следить за комментариями ФРС относительно экономических ожиданий и планов по мерам поддержки экономики.

Некоторую поддержку доллар получает после выхода сильной статистики. Как сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 121,7 пункта с пересмотренного показателя марта в 109 пунктов, обновив максимум с февраля 2020 года. Показатель оказался выше прогноза в 112,1 пункта.

Укрепление доходности гособлигаций США также способствует удорожанию доллара. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) поднимается с конца прошлой недели, за это время показатель увеличился до 1,63% с 1,54%, которые были в прошлый четверг.

Аналитик Spartan Питер Кардильо (Peter Cardillo), которого цитирует газета Wall Street Journal, ожидает дальнейшего роста доходности. "Хотя индексы уже находятся вблизи рекордных уровней, инвесторы вряд ли изменят позитивные рыночные настроения, поскольку новости по макростатистике и отчетам продолжают вызывать энтузиазм", - считает эксперт.