Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают – Рожкова

Первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова отметила прекращение снижения ставок по депозитам с начала апреля, однако отрицает возможность роста ставок по кредитам в ближайшее время.

"С начала апреля ставки по депозитам прекратили снижаться. Подтолкнет это вверх ставки по кредитам? На этом этапе, считаю, что нет. Поскольку спрэд (разница между кредитными и депозитными ставками) остается достаточным, чтобы обеспечить получение процентного дохода", – написала она в Facebook во вторник.

По ее словам, стабилизация процентных ставок по депозитам будет способствовать переориентации части средств из потребления на сбережения и сдерживать давление на инфляцию.

В то же время, Рожкова не исключает необходимость продолжать цикл повышения учетной ставки, так как инфляционное давление может оказаться недооцененным из-за существования высокого уровня неопределенности.