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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.04.2021
10:51 27.04.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|26.03.2021
|5.4667
|29.03.2021
|5.4278
|30.03.2021
|5.5994
|31.03.2021
|5.5143
|01.04.2021
|5.6264
|02.04.2021
|5.5864
|05.04.2021
|5.5625
|06.04.2021
|5.6132
|07.04.2021
|5.6484
|08.04.2021
|5.7250
|09.04.2021
|5.5622
|12.04.2021
|5.7019
|13.04.2021
|5.7107
|14.04.2021
|5.7305
|15.04.2021
|5.7324
|16.04.2021
|6.6550
|19.04.2021
|6.5955
|20.04.2021
|6.6974
|21.04.2021
|6.7235
|22.04.2021
|6.7400
|23.04.2021
|6.7250
|26.04.2021
|6.6375
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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