Доллар 27 апреля укрепляется к основным мировым валютам

Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник утром укрепляется, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 EEST курс евро уменьшался до 1,2076 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2083 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,22 с уровня прошлого закрытия в 108,08 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 90,91 пункта.

Очередное двухдневное заседание Федрезерва запланировано на 27-28 апреля, ожидается, что регулятор сохранит учётную ставку на уровне 0-0,25%. Инвесторы также надеются получить подсказки относительно дальнейших планов его монетарной политики.

Рынки также оценивают решение японского центробанка, который в очередной раз сохранил свою учётную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Также японский ЦБ повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года до 4% с 3,9%.

"В прошлые недели мы считали, что... ослабление доллара временное, и теперь мы начинаем видеть признаки возвращения к более благоприятной для доллара среде", - считают аналитики JP Morgan, которых цитирует газета Wall Street Journal.