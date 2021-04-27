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CEO PayPal: спрос на криптовалюты превысил ожидания компании
08:55 27.04.2021 |
Глава платежного гиганта PayPal Дэн Шульман в интервью TIME рассказал, что спрос на цифровые активы превысил ожидания компании.
По его словам, в ближайшие 5-10 лет мир ожидает больше изменений в финансовой системе, чем за последние 10-20 лет.
«Через 10 лет вы увидите колоссальный спад в использовании наличных. Все форм-факторы оплаты перейдут в мобильный телефон», - пояснил Шульман.
CEO PayPal добавил, что цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут использовать технологию распределенного реестра, подобно биткоину. Однако зачастую CBDC просто оцифровывают фиатные валюты и полностью регулируются правительством, отметил Шульман.
По его словам, с ростом популярности цифровых активов компании должны сосредоточиться на кибербезопасности.
В ноябре 2020 года PayPal запустил покупку и продажу биткоина для пользователей из США.
В начале марта 2021 года платежный гигант подтвердил планы по приобретению поставщика инфраструктуры для хранения криптовалют Curv.
Напомним, 30 марта PayPal добавил возможность оплачивать покупки биткоином, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash в 29 млн магазинах-партнерах.
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