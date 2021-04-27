CEO PayPal: спрос на криптовалюты превысил ожидания компании

Глава платежного гиганта PayPal Дэн Шульман в интервью TIME рассказал, что спрос на цифровые активы превысил ожидания компании.

По его словам, в ближайшие 5-10 лет мир ожидает больше изменений в финансовой системе, чем за последние 10-20 лет.

«Через 10 лет вы увидите колоссальный спад в использовании наличных. Все форм-факторы оплаты перейдут в мобильный телефон», - пояснил Шульман.

CEO PayPal добавил, что цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут использовать технологию распределенного реестра, подобно биткоину. Однако зачастую CBDC просто оцифровывают фиатные валюты и полностью регулируются правительством, отметил Шульман.

По его словам, с ростом популярности цифровых активов компании должны сосредоточиться на кибербезопасности.

В ноябре 2020 года PayPal запустил покупку и продажу биткоина для пользователей из США.

В начале марта 2021 года платежный гигант подтвердил планы по приобретению поставщика инфраструктуры для хранения криптовалют Curv.

Напомним, 30 марта PayPal добавил возможность оплачивать покупки биткоином, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash в 29 млн магазинах-партнерах.



