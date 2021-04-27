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С 1 марта согласно государственной программе «Доступная ипотека 7%» были выданы 155 кредитов на 124 млн грн
22:13 26.04.2021 |
Об этом рассказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук в интервью Укринформу.
Представитель правительства напомнил, что механизм реализации программы предусматривает частичную компенсацию государством процентов по банковским ипотечным кредитам, чтобы людям займы обходились не более чем в 7% годовых.
"Итоги такого короткого периода воплощения ипотечной программы добавляют оптимизма: проект довольно успешный, он популярен среди населения и все больше интересует банковские учреждения", - подчеркнул Драганчук.
Он отметил, что к программе "Доступная ипотека 7%" присоединились 13 банков. Это меньше, чем участников госпрограммы кредитования бизнеса "5-7-9%", которых сейчас 29.
"Но программа "5-7-9" уже больше года работает и несколько раз модифицировалась с учетом выявленных в начале проблем и дополнительных потребностей, которые возникли в связи с карантинными ограничениями. Для старта же новой программы 13 банков-участников, считаю, - неплохой результат", - заметил заместитель министра.
Он выразил надежду, что в дальнейшем количество заключенных ипотечных соглашений быстрыми темпами будет расти. Ведь власть рассчитывает, что до конца года жилье по льготным ипотечным программам получат до 5 тыс. украинских семей.
Отвечая на вопрос о возможных ошибках, допущенных на старте новой ипотечной программы, заместитель министра финансов заверил, что особых проблем не было.
«Условия программы достаточно широкие и либеральные. Существуют разве только возрастные ограничения (что логично): на конец действия ипотечного договора возраст заемщика не должен превышать 70 лет. Такую оговорку приняли, учитывая риски для банков. Еще есть определенные нормативные ограничения площади квартиры, которую можно брать в ипотеку на льготных условиях. И все. Поэтому, в принципе, любой гражданин может подать заявку на участие в программе. То есть, нет никакой приоритезации по социальному статусу граждан", - объяснил Драганчук.
При этом "приоритетный" подход, по его словам, планируется применить в рамках следующего этапа реализации "ипотечных" планов государства, когда полноценно заработает компания "Укрфинжилье".
"Тогда задействуем другие механизмы, в том числе и приоритеты по социальным направлениям, формируя льготные условия для отдельных категорий граждан. А именно: военные, работники правопорядка, медики, работники образования... А также апробируем другие механизмы и формы кредитования", - рассказал Драганчук.
Как сообщалось, в Украине 1 марта запустили программу "Доступная ипотека под 7%". Согласно условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта - 2,5 млн грн, а сумма ипотеки - 2 млн грн. Первый минимальный взнос - 15%. Ипотечная ставка - 7%.
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