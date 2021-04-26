Нассим Талеб: биткоин — это схема Понци

Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб в интервью CNBC снова раскритиковал первую криптовалюту. По его словам, биткоин - это схема Понци.

«Нет никакой связи между инфляцией и биткоином. [...] Если вы хотите застраховаться от инфляции, купите участок земли», - заявил Талеб.

Он считает, что лучшая стратегия для инвесторов - владеть вещами, которые могут принести доход в будущем.

«Не связывайтесь с биткоином. Покупайте стабильные акции и вещи, в которых разбираетесь», - добавил философ.

Ранее Талеб неоднократно поддерживал биткоин и критиковал традиционную финансовую систему. В феврале 2019 года он выступил с лекцией в Москве, где назвал главную задачу первой криптовалюты - напугать банкиров.

Летом 2020 года Талеб назвал подавляющее большинство биткоин-максималистов «полными идиотами», а в феврале 2021 года - «амебами».

Напомним, в феврале философ также сообщил о продаже своих биткоинов и заявил, что цифровое золото не состоялось как платежное средство из-за высокой волатильности.



