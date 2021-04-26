Финансовые новости
- |
- 26.04.21
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 26 апреля повышен на 2,88 коп до 27,8965 грн/$1
12:37 26.04.2021 |
Национальный банк 26 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.88 коп. до 27.8677 UAH/USD.
|Показатель
|23.04.2021
|26.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8965
|27.8677
|0.103
Данные: НБУ
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня молчания. Почему Зеленский тянет с ответом Путину на приглашение в Москву
|Враги народа заканчиваются. Когда Зеленскому наскучит играться в санкции
|Позитив недели. Наш «Булат» будет мощнее и надежнее российского танка Т-90А
|Путин не ввел. Что будет с ОРДЛО без российских войск у границ Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 26 апреля снижается к мировым валютам перед встречей ФРС США
|Фондовые биржи Азии 26 апреля закрылись в основном в минусе
|Справочный курс гривны 26 апреля повышен на 2,88 коп до 27,8965 грн/$1
|Нассим Талеб: биткоин — это схема Понци
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.04.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.04.21
Это интересно
|Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
|Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq
|299 л.с. и три ряда сидений: представлен самый большой кроссовер Volkswagen
|Toyota представила электрический полноприводный кроссовер
|В Fortnite, Warframe, Apex Legends и Call of Duty: Warzone на Xbox теперь можно играть полностью бесплатно
|BlaBlaCar купил украинскую компанию для организации автобусных перевозок
|Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине