Финансовые новости
- |
- 26.04.21
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.04.2021
10:56 26.04.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|22.03.2021
|5.6962
|23.03.2021
|5.6750
|24.03.2021
|5.6313
|25.03.2021
|5.7350
|26.03.2021
|5.4667
|29.03.2021
|5.4278
|30.03.2021
|5.5994
|31.03.2021
|5.5143
|01.04.2021
|5.6264
|02.04.2021
|5.5864
|05.04.2021
|5.5625
|06.04.2021
|5.6132
|07.04.2021
|5.6484
|08.04.2021
|5.7250
|09.04.2021
|5.5622
|12.04.2021
|5.7019
|13.04.2021
|5.7107
|14.04.2021
|5.7305
|15.04.2021
|5.7324
|16.04.2021
|6.6550
|19.04.2021
|6.5955
|20.04.2021
|6.6974
|21.04.2021
|6.7235
|22.04.2021
|6.7400
|23.04.2021
|6.7250
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня молчания. Почему Зеленский тянет с ответом Путину на приглашение в Москву
|Враги народа заканчиваются. Когда Зеленскому наскучит играться в санкции
|Позитив недели. Наш «Булат» будет мощнее и надежнее российского танка Т-90А
|Путин не ввел. Что будет с ОРДЛО без российских войск у границ Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 26 апреля снижается к мировым валютам перед встречей ФРС США
|Фондовые биржи Азии 26 апреля закрылись в основном в минусе
|Справочный курс гривны 26 апреля повышен на 2,88 коп до 27,8965 грн/$1
|Нассим Талеб: биткоин — это схема Понци
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.04.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.04.21
Это интересно
|Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
|Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq
|299 л.с. и три ряда сидений: представлен самый большой кроссовер Volkswagen
|Toyota представила электрический полноприводный кроссовер
|В Fortnite, Warframe, Apex Legends и Call of Duty: Warzone на Xbox теперь можно играть полностью бесплатно
|BlaBlaCar купил украинскую компанию для организации автобусных перевозок
|Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине