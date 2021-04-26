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Доллар 26 апреля снижается к мировым валютам перед встречей ФРС США
14:55 26.04.2021 |
Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник днем опускается, инвесторы сохраняют осторожность перед рядом важных событий на текущей неделе, в том числе встречей Федрезерва и статистикой по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.35 EEST курс евро уменьшался до 1,2092 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2099 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,87 с уровня прошлого закрытия в 107,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 90,83 пункта.
В начале недели инвесторы сохраняют осторожность, поскольку в понедельник не ожидается важной статистики и событий для валютного рынка.
При этом уже во вторник состоится заседание Банка Японии, а в среду завершится очередная двухдневная встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры будут обращать внимание на комментарии регуляторов относительно дальнейших планов по мерам поддержки экономики и оценки ситуации вокруг пандемии.
В четверг ожидается публикация данных о динамике ВВП США в первом квартале. Согласно прогнозам, рост экономики страны, по первой оценке, ускорился до 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 4,3% в четвертом квартале.
Сдерживает евро слабая статистика по Германии. Согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в апреле вырос до 96,8 пункта по сравнению с уровнем марта в 96,6 пункта. При этом рост оказался слабее прогнозов аналитиков, которые ожидали, что показатель поднялся до 97,8 пункта.
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