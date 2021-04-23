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НБУ третью неделю подряд не выходил с интервенциями на межбанк
19:33 23.04.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 19 по 23 апреля, как и на предыдущей неделе, не осуществлял интервенции на межбанковском валютном рынке, свидетельствуют данные, размещенные на сайте центробанка в пятницу.
Согласно им, в целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $290,5 млн, продал - $70 млн.
Уточняется, что в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале - $200 млн, в марте - $50,5 млн.
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