Украинцы за I кв. 2021 г. приобрели через Приват24 ОВГЗ на 400 млн грн

Клиенты государственного ПриватБанка (Киев) в январе-марте 2021 года приобрели через Приват24 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 400 млн грн, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

Согласно сообщению, с начала старта услуги 20 марта за 2020 год клиенты ПриватБанка инвестировали в госбумаги онлайн 135 млн грн.

По данным банка, наибольшим спросом у физлиц и частных предпринимателей пользуются годовые ОВГЗ, номинированные в национальной валюте, а также двух-трехлетние облигации, номинированные в долларах США.

Указывается, что наименьшим спросом пользуются долгосрочные ценные бумаги со сроками погашения через пять-шесть лет. Пресс-служба отметила, что, как правило, гривневые вложения украинцы делают на короткие сроки, а валютные на более длительные сроки.

Банк уточнил, что средняя сумма операций по покупке ОВГЗ через Приват24 составляет 450 тыс грн.

Отмечается, что к концу 2021 ПриватБанк планирует запустить в Приват24 сервис подачи заявок на покупку гособлигаций на аукционе Министерства финансов и возможность проведения клиентами операций на фондовых биржах.

