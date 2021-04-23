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Украинцы за I кв. 2021 г. приобрели через Приват24 ОВГЗ на 400 млн грн
15:50 23.04.2021 |
Клиенты государственного ПриватБанка (Киев) в январе-марте 2021 года приобрели через Приват24 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 400 млн грн, сообщила пресс-служба банка в пятницу.
Согласно сообщению, с начала старта услуги 20 марта за 2020 год клиенты ПриватБанка инвестировали в госбумаги онлайн 135 млн грн.
По данным банка, наибольшим спросом у физлиц и частных предпринимателей пользуются годовые ОВГЗ, номинированные в национальной валюте, а также двух-трехлетние облигации, номинированные в долларах США.
Указывается, что наименьшим спросом пользуются долгосрочные ценные бумаги со сроками погашения через пять-шесть лет. Пресс-служба отметила, что, как правило, гривневые вложения украинцы делают на короткие сроки, а валютные на более длительные сроки.
Банк уточнил, что средняя сумма операций по покупке ОВГЗ через Приват24 составляет 450 тыс грн.
Отмечается, что к концу 2021 ПриватБанк планирует запустить в Приват24 сервис подачи заявок на покупку гособлигаций на аукционе Министерства финансов и возможность проведения клиентами операций на фондовых биржах.
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