Финансовые новости
- |
- 23.04.21
- |
- 14:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро 23 апреля усилил укрепление к доллару на показателях деловой активности
13:51 23.04.2021 |
Курс евро к доллару продолжает расти в пятницу днем после выхода индексов деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.57 EET курс евро рос до 1,2058 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2015 доллара за евро; курс доллара к иене опускался до 107,9 с уровня прошлого закрытия в 107,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,33%, до 91,03 пункта.
Ранее в пятницу исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле неожиданно вырос до 53,7 пункта с 53,2 пункта в марте. Аналитики, напротив, ожидали снижения до 52,8 пункта.
При этом индекс деловой активности в сфере промышленности еврозоны обновил исторический рекорд, поднявшись до 63,3 пункта.
В дальнейшем на валютные рынки также будет влиять продолжающийся сезон финансовой отчетности в США. В том числе свои квартальные финансовые результаты сообщат такие крупные компании, как Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook. Кроме того, станут известны данные о динамике ВВП США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Закон об олигархах в действии: Кому из «кукловодов» достанется кресло министра энергетики
|Гривня резко укрепилась после новости об отводе российских войск от границ Украины
|Месть президента: почему ПАСЕ наращивает давление на украинских депутатов
|Перед битвой за Харьков. Сумеет ли Зеленский посадить Добкина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2021г на 18,2%, денежной массы - на 16,7%
|Евро 23 апреля усилил укрепление к доллару на показателях деловой активности
|Фондовые биржи Азии 23 апреля закрылись в основном ростом после слов Си Цзиньпина
|Справочный курс гривны 23 апреля повышен на 17,18 коп до 27,8965 грн/$1
|НБУ отнес себя и 13 банков к объектам критической инфраструктуры
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.04.21
Это интересно
|BlaBlaCar купил украинскую компанию для организации автобусных перевозок
|Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
|Apple запустила службу платных подписок в своём приложении подкастов
|Седан Genesis G80 стал электромобилем
|Apple представила совершенно новые iMac — фирменный процессор M1, 24-дюймовый 4,5K-дисплей и свежий яркий дизайн
|Самый продаваемый китайский электрокар лишился крыши
|Apple представила iPad Pro на компьютерном процессоре M1. Старший получил дисплей Liquid Retina XDR и цену от $1099