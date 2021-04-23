Евро 23 апреля усилил укрепление к доллару на показателях деловой активности

Курс евро к доллару продолжает расти в пятницу днем после выхода индексов деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.57 EET курс евро рос до 1,2058 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2015 доллара за евро; курс доллара к иене опускался до 107,9 с уровня прошлого закрытия в 107,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,33%, до 91,03 пункта.

Ранее в пятницу исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле неожиданно вырос до 53,7 пункта с 53,2 пункта в марте. Аналитики, напротив, ожидали снижения до 52,8 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере промышленности еврозоны обновил исторический рекорд, поднявшись до 63,3 пункта.

В дальнейшем на валютные рынки также будет влиять продолжающийся сезон финансовой отчетности в США. В том числе свои квартальные финансовые результаты сообщат такие крупные компании, как Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook. Кроме того, станут известны данные о динамике ВВП США.