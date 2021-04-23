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Справочный курс гривны 23 апреля повышен на 17,18 коп до 27,8965 грн/$1
12:28 23.04.2021 |
Национальный банк 23 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 17.18 коп. до 27.8965 UAH/USD.
|Показатель
|22.04.2021
|23.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0683
|27.8965
|0.612
Данные: НБУ
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