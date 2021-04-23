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Индекс доминирования биткоина упал ниже отметки в 50%
09:52 23.04.2021 |
Согласно данным CoinGecko, индекс доминирования первой криптовалюты снизился до 48,57%. На таком уровне показатель последний раз находился в конце марта 2019 года.
Исторически считается, что сокращение рыночной доли биткоина менее чем до половины совокупной капитализации криптовалют знаменует начало сезона альткоинов.
С начала года цифровое золото подорожало приблизительно на 90%. 14 апреля цена установила исторический максимум на отметках выше $64 000. После резкого падения, произошедшего 18 апреля, флагман торгуется на уровне около $55 000.
Крупнейшие альткоины за последние месяцы продемонстрировали более высокую доходность. 22 апреля цена Ethereum пробила отметку $2600, актив подорожал с начала года почти в 3,5 раза.
В течение последних недель на рекордные уровни поднимались котировки Binance Coin, Bitcoin Cash, Dogecoin и других монет.
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