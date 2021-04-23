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Доллар слабеет 23 апреля на понижении доходности гособлигаций США
09:24 23.04.2021 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в пятницу утром при продолжении понижения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 EET курс евро рос до 1,2028 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2015 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 107,89 с уровня прошлого закрытия в 107,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 91,2 пункта.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) продолжает снижаться третью неделю подряд, что негативно для американской валюты. В начале месяца эта доходность составляла 1,74%, а теперь находится на отметке в 1,56%.
После заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) накануне курс евро к доллару оставался выше 1,2 доллара, лишь немного опустившись после пресс-конференции, где выступала глава ЕЦБ Кристин Лагард. По словам Лагард, отказ от мер стимулирования экономики преждевременен.
"Сдержанная реакция евро на заседание Европейского центрального банка в четверг была полностью оправданна... Не было никаких сюрпризов, и хотя прогноз улучшается, что признал ЕЦБ, центробанк остается осторожным", - приводит газета Wall Street Journal мнение валютного стратега ING Петра Крпаты (Petr Krpata).
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