PwC: Багамы и Камбоджа опередили Китай в разработке CBDC

Лидерами в разработке цифровых валют центробанков (CBDC) стали Багамские острова и Камбоджа. Они опередили коллег из Китая, говорится в отчете консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC).

Разработанный экспертами индекс PwC Global CBDC отразил прогресс центробанков по развитию цифровых валют и интерес общества в двух сценариях использования:

* розничные CBDC, которыми владеют корпорации и граждане;

* оптовые CBDC, участвующие в межбанковских платежах.

В отчете говорится, что CBDC внесут значительный вклад в модернизацию международного валютного ландшафта наряду с реконфигурацией платежной и финансовой инфраструктуры.

«Рядовые граждане больше других выиграют от внедрения национальных цифровых валют, поскольку это впервые даст им доступ к цифровой форме денег центробанка», - отметил партнер PwC Анри Арсланян.

Первую строчку в рейтинге розничных CBDC заняли Багамские острова с результатом в 92 баллов из 100 возможных. 20 октября 2020 года регулятор этой страны запустил Sand Dollar, доступный через мобильное приложение и физическую платежную карту.

На втором месте оказалась Камбоджа, получившая 82 балла, на третьем - Китай с 75 баллами, на четвертом - Украина с 71 баллами.

В рейтинге оптовых CBDC первое место поделили Таиланд и Гонконг с результатом в 80 баллов, а на третьей строчке оказался Сингапур с 75 баллами.

88% изученных аналитиками PwC проектов базируются на блокчейне в качестве базовой технологии с более высокой степенью централизации.



