"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Справочный курс гривны 22 апреля понижен на 4,93 коп до 28,0683 грн/$1
12:58 22.04.2021 |
Национальный банк 22 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.54 коп. до 28.0683 UAH/USD.
|Показатель
|21.04.2021
|22.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0229
|28.0683
|0.162
Данные: НБУ
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