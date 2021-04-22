"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Финансовые новости
- |
- 22.04.21
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 22.04.21
10:51 22.04.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|19 марта
|63489.0
|22 марта
|61335.0
|23 марта
|58648.6
|24 марта
|58510.2
|25 марта
|60663.6
|26 марта
|60648.7
|29 марта
|54130.6
|30 марта
|53788.0
|31 марта
|57246.0
|1 апреля
|54822.7
|2 апреля
|49035.5
|5 апреля
|47364.4
|6 апреля
|46497.3
|7 апреля
|45061.4
|8 апреля
|43458.0
|9 апреля
|49545.4
|12 апреля
|47677.3
|13 апреля
|64998.0
|14 апреля
|66673.2
|15 апреля
|70289.0
|16 апреля
|84895.9
|19 апреля
|59328.1
|20 апреля
|58292.9
|21 апреля
|56762.2
|22 апреля
|52484.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 22 апреля- 28,0576 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский указом утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний
ТОП-НОВОСТИ
|Ситибанк 21 апреля устроил переполох на межбанковском валютном рынке
|Окоп так окоп: Зачем Зеленский позвал Путина на Донбасс
|Все равны, но некоторые более равны: Почему Шевченко и Тищенко не исключат из фракции «слуг»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.04.21
|Остаток средств на корсчетах банков 22.04.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.04.2021
|Стратег JPMorgan предупредил о снижении шансов на рост биткоина
|Цена золота 22 апреля символически растёт на слабом долларе
|Акции Coinbase упали на 12% после объявления о делистинге с биржи Deutsche Boerse
Это интересно
|Apple представила iPad Pro на компьютерном процессоре M1. Старший получил дисплей Liquid Retina XDR и цену от $1099
|NASA опубликовало видео первого полёта марсианского вертолёта
|Audi показала, каким будет A6 следующего поколения
|Maserati представила первый гибридный кроссовер в истории марки
|BMW M3 и M4 обзавелись полным приводом и стали быстрее
|Mercedes-Benz показал 7-местный электрический кроссовер EQB
|Осторожно, химера. Ученые вырастили человеческие клетки в эмбрионе макаки