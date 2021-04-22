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Акции Coinbase упали на 12% после объявления о делистинге с биржи Deutsche Boerse
08:28 22.04.2021 |
В пятницу, 23 апреля, биржа Deutsche Boerse проведет делистинг акций криптовалютной биржи Coinbase с платформы Xetra и Франкфуртской фондовой биржи. Об этом сообщает Reuters.
Причиной стала ошибка в указанном LEI-коде [Legal Entity Identifier] - индивидуальном 20-значном идентификаторе для участников финансового рынка. Для решения проблемы Coinbase нужно подать заявку на получение нового LEI-кода.
На фоне объявления акции COIN достигли минимума на отметке $302 и на момент написания торгуются на уровне $315.
Напомним, в первый день торгов 14 апреля управляющая активами компания Ark Invest купила 749 205 акций Coinbase на $246 млн. 16 апреля Ark Invest дополнительно приобрела COIN на $110 млн.
В честь листинга на Nasdaq криптобиржа объявила о розыгрыше $1,5 млн в биткоине среди новых пользователей.
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