"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Доллар продолжает дешеветь 22 апреля на уменьшении доходности гособлигаций США
08:19 22.04.2021 |
Курс доллара опускается в четверг утром на снижении доходности американских гособлигаций и в ожидании встречи ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET курс евро поднимался до 1,2035 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2033 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,94 с уровня прошлого закрытия в 108,05 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 91,12 пункта.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) опускается третью торговую сессию подряд, что оказывает давление на доллар. Показатель достиг 1,53%, хотя в начале недели составлял 1,61%.
Важным событием для валютных рынков является также заседание Европейского центрального банка в четверг. Инвесторы ожидают от регулятора подсказок по дальнейшим планам поддержки экономики.
При этом аналитики в целом более оптимистично оценивают перспективы евро, чем доллара. "Евро может подняться выше 1,25 доллара этим летом... поскольку рост в еврозоне догонит США, а мягкая политика Федрезерва давит на доллар", - цитирует газета Wall Street Journal аналитиков ING. Эксперты считают, что доллар не получает заметной поддержки от сильной статистики по США, поскольку позитивные ожидания уже учтены в котировках.
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