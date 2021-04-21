"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Финансовые новости
- |
- 21.04.21
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине допустили к обращению казначейские облигации США
12:48 21.04.2021 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании 20 апреля 2021 года приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
А именно допущены:
* казначейские облигации правительства США/U.S. Treasury notes;
* блигации SSB NO. 1 PLC;
* акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;
* акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.
Процедурой предусмотрено, что решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Национального депозитария Украины.
Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.
Сейчас в обращении на отечественном рынке капитала допущены 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Окоп так окоп: Зачем Зеленский позвал Путина на Донбасс
|Все равны, но некоторые более равны: Почему Шевченко и Тищенко не исключат из фракции «слуг»
|Стратегия развития ОПК: вперед в НАТО или назад в СССР?
|Доллар на межбанке начал понемногу дорожать. На валютном рынке растет напряженность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд отменил решение Совета Нацбанка о недоверии Рожковой и Сологубу, – СМИ
|Евро несколько дешевеет к доллару 21 апреля в ожидании заседания ЕЦБ
|В Украине допустили к обращению казначейские облигации США
|Справочный курс гривны 19 апреля понижен на 4,93 коп до 28,0206 грн/$1
|Азиатские биржи 21 апреля закрылись в основном в минусе на пессимизме из США
|Цены на жилье после местных карантинов вырастут на 5-10% – АСНУ
Это интересно
|Maserati представила первый гибридный кроссовер в истории марки
|BMW M3 и M4 обзавелись полным приводом и стали быстрее
|Mercedes-Benz показал 7-местный электрический кроссовер EQB
|Осторожно, химера. Ученые вырастили человеческие клетки в эмбрионе макаки
|Вслед за видеокартами могут сильно дорожать SSD и HDD. Из-за новой криптовалюты
|Ferrari выпустит электрический суперкар раньше намеченного срока
|Заявления Илона Маска о совершенстве автопилота полны излишней самоуверенности