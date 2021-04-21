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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине допустили к обращению казначейские облигации США

12:48 21.04.2021 |

Финансы

 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании 20 апреля 2021 года приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

А именно допущены:

* казначейские облигации правительства США/U.S. Treasury notes;
* блигации SSB NO. 1 PLC;
* акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;
* акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.

Процедурой предусмотрено, что решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Национального депозитария Украины.

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Сейчас в обращении на отечественном рынке капитала допущены 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.
 

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