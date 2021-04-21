Финансовые новости
- |
- 21.04.21
- |
- 12:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 19 апреля понижен на 4,93 коп до 28,0206 грн/$1
12:27 21.04.2021 |
Национальный банк 21 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.18 коп. до 28.0229 UAH/USD.
|Показатель
|20.04.2021
|21.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0111
|28.0229
|0.042
Данные: НБУ
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Все равны, но некоторые более равны: Почему Шевченко и Тищенко не исключат из фракции «слуг»
ТОП-НОВОСТИ
|Стратегия развития ОПК: вперед в НАТО или назад в СССР?
|Доллар на межбанке начал понемногу дорожать. На валютном рынке растет напряженность
|О «шулере» и «козявке». Когда начнется война Саакашвили с Зеленским
|Два года сериалу «Президент — слуга народа»: Какие обещания Зеленский выполнил, а о чем забыл
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине допустили к обращению казначейские облигации США
|Справочный курс гривны 19 апреля понижен на 4,93 коп до 28,0206 грн/$1
|Азиатские биржи 21 апреля закрылись в основном в минусе на пессимизме из США
|Цены на жилье после местных карантинов вырастут на 5-10% – АСНУ
|Morgan Stanley рекомендует покупать ВВП-варранты Украины
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.04.21
Это интересно
|Осторожно, химера. Ученые вырастили человеческие клетки в эмбрионе макаки
|Вслед за видеокартами могут сильно дорожать SSD и HDD. Из-за новой криптовалюты
|Ferrari выпустит электрический суперкар раньше намеченного срока
|Заявления Илона Маска о совершенстве автопилота полны излишней самоуверенности
|Первый штат США принял закон о запрете двигателей внутреннего сгорания
|Популярный мем «Телебачення Торонто» продали в виде NFT за $2500
|Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей