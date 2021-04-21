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Nasdaq добавит в листинг опционы на акции Coinbase
09:19 21.04.2021 |
20 апреля фондовая биржа Nasdaq расширит список торговых инструментов опционами на акции Coinbase, пишет Reuters.
Листинг инструмента произойдет спустя шесть дней после размещения ценных бумаг биткоин-биржи.
По итогам торгов 19 апреля, котировки акций Coinbase Global завершили сессию на отметке $333 с понижением на 2,63%. 14 апреля цена открытия составила $381.
Напомним, после размещения CEO Брайан Армстронг, топ-менеджеры и инвесторы Coinbase частично продали принадлежащие им акции.
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