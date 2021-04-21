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Доллар дешевеет к иене 21 апреля на снижении доходности гособлигаций США
08:26 21.04.2021 |
Курс доллара к иене в среду утром снижается на сокращении доходности американских гособлигаций, при этом аналитики в целом негативно настроены по поводу его перспектив, в особенности по отношению к евро, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EET курс доллара к иене опускался до 108,06 с уровня прошлого закрытия в 108,08 иены; курс евро в то же время снижался до 1,2027 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2033 доллара за евро, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 91,27 пункта.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) за прошедшие сутки сократилась до 1,57% с 1,61%, показатель опускается третью неделю подряд. Снижение следует после рекордного роста первого квартала, когда доходность подскочила до 1,74% с 0,91% по состоянию на конец декабря. Вследствие этого индекс доллара вырос до 93,23 пункта с 89,94 пункта на конец декабря.
Снижение доходности американского госдолга повышает привлекательность другой валюты-"убежища" - иены.
"В первом квартале доллар подорожал... Но мы ожидаем, что нисходящий тренд возобновится в этом квартале за счет более быстрого экономического роста в Европе", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Goldman Sachs. Эксперты добавляют, что за краткосрочной перспективой они также видят структурно негативный прогноз для американской валюты, а доллар остается существенно переоценен.
Теперь инвесторы ожидают очередного заседания Европейского центрального банка, которое пройдёт завтра. По итогам заседания регулятор сообщит свое решение о продолжении дальнейшей монетарной политики.
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