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Ведущие инвестбанки США массово открывают длинные позиции
11:25 20.04.2021 |
Ведущие американские инвестбанки и инвесткомпании, штаб-квартиры которых находятся на Нью-Йорке Уолл-стрит, поверили в будущее американской экономики и массово открывают длинные позиции на покупку активов, предпочитая их коротким на продажу, пишет Bloomberg.
На американских биржах средняя стоимость коротких позиций составляет всего 1,6% от общего объема сделок, что соответствует 17-летнему минимуму, заявили в инвестбанке Goldman Sachs. А объемы длинных позиций, открытых хедж-фондами, близки к многолетним максимальным показателям.
По данным аналитиков, главная причина - пакет помощи экономики США от президента Джо Байдена.
Еще одна причина заключается в бычьей (нацеленной на покупку в расчете на дальнейший рост) ориентации рынка после январского краха хадж-фондов, массово открывавших короткие позиции по акциям сети магазинов компьютерных игр GameStop.
Пользователи ресурса Reddit решили "наказать" инвестбанки и массово выкупали акции GameStop, а выпущенные финансовыми институтами колл-опционы (контракты, дающие право купить базовый актив по заранее определенной цене) на них. Это вынуждало банки и хедж-фонды срочно закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, а также приобретать их, чтобы компенсировать возможные убытки по выпущенным опционам.
В результате держатели коротких позиций понесли убытки, а несколько фондов обанкротились. Аналитики считают, что это событие определило поведение инвесторов на некоторое время вперед.
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