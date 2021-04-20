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Китай предложил считать биткоин инвестиционным инструментом
09:28 20.04.2021 |
Криптовалюты, такие как биткоин, необходимо рассматривать в качестве альтернативных инвестиций. Об этом заявил заместитель управляющего Народного банка Китая (НБК) Ли Бо в ходе Боаоского азиатского форума, сообщает журналист Колин Ву.
Ву обратил внимание, что это первый случай, когда власти Китая признали наличие ценности у криптовалют.
В ходе выступления Ли Бо отметил преимущества цифровых активов в качестве инвестиционного инструмента. Однако он подчеркнул связанную с ними регуляторную неопределенность.
Представитель НБК также добавил, что регулирование наравне с банками потребуется стейблкоинам, если в будущем они планируют стать широко используемыми платежными инструментами.
По словам чиновника, «текущие практики» в виде запрета работы биткоин-бирж и проведения ICO останутся в силе до завершения разработки нового регулирования.
«Биткоин и стейблкоины - зашифрованные активы. Это инвестиционный актив, альтернативные инвестиции, а не валюта. Они должны играть важную роль в будущем», - пояснил Ли Бо.
Заместитель главы НБК также затронул тему цифрового юаня (DCEP), сообщает Bloomberg. По его словам, первоочередной интерес для регулятора представляет внутреннее использование СBDC. По словам Ли Бо, международная совместимость - сложный вопрос, который не требует спешки.
«Мы неоднократно говорили, что наша цель не состоит в том, чтобы заменить доллар США или другие международные валюты. Мы хотим, чтобы рынок сам выбрал, что ему удобно применять в международной торговле и инвестициях», - уточнил он.
Ранее нацразведка США назвала цифровой юань угрозой для доллара. До этого ведомство волновало доминирование Китая в сфере криптовалют.
В апреле 2021 года НБК признал, что интерес к DCEP отчасти базируется на росте цены первой криптовалюты.
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