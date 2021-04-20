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Доллар дешевеет к евро 20 апреля на снижении доходности гособлигаций США
08:42 20.04.2021 |
Стоимость доллара к евро во вторник утром снижается, уменьшение доходности гособлигаций США сдерживает американскую валюту, рынки продолжают ожидать встречу ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 EET курс евро рос до 1,2064 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2033 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 108,16 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,15 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 90,94 пункта.
В первом квартале доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) показала значительный рост - до 1,74% с 0,92% по состоянию на конец декабря. В апреле показатель опустился уже до 1,61%. Курс доллара в целом следует динамике доходности госбондов США - в январе-марте курс доллара также показывал ежемесячный рост.
"Пока снижение курса доллара во втором квартале, которое связано с похожей динамикой доходности гособлигаций США, является контртрендовой консолидацией, что должно оказаться временным явлением", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков JPMorgan Cazenove.
Одним из важных факторов для валютных рынков остается встреча Европейского центрального банка, которая назначена на четверг, 22 апреля. Инвесторы надеются получить от регулятора подсказки о дальнейших планах мер поддержки экономики.
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