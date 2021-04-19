Финансовые новости
- |
- 19.04.21
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 16 апреля понижен на 1,37 коп до 27,9713 грн/$1
12:32 19.04.2021 |
Национальный банк 19 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.37 коп. до 28.0206 UAH/USD.
|Показатель
|16.04.2021
|19.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9713
|28.0206
|4.93
Данные: НБУ
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Германии сдержанно отреагировали на призывы посла Украины принять страну в НАТО «как можно скорее и без всяких оговорок»
ТОП-НОВОСТИ
|Посольский шантаж. Когда пугать Запад ядерным оружием станет нашей национальной идеей
|Позитив недели. КБ «Луч» представило наше лучшее оружие на выставке в Ираке
|«А когда нас будут бомбить?» Как растет истерия в ОРДЛО
|Курс доллара на межбанке успокоили перед выходными, но на следующей неделе он может вырасти на выплатах по ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 16 апреля понижен на 1,37 коп до 27,9713 грн/$1
|Азиатские биржи 19 апреля закрылись ростом вслед за рынками США
|Китайская Ant Group хочет избавиться от основателя Джека Ма
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.04.21
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.04.21
|Остаток средств на корсчетах банков 17.04.21
Это интересно
|Nvidia переведет GeForce RTX 3060 на новый графический процессор ради того, чтобы защита от майнинга наконец-то заработала
|Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая
|Google представила язык программирования Logica для работы с данными
|Bentley представила открытую версию Continental GT Speed
|Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
|«Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме
|Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой