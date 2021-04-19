Китайская Ant Group хочет избавиться от основателя Джека Ма

Китайский гигант финансовых технологий Ant Group обдумывает способы побудить основателя Джека Ма (Jack Ma) продать свою долю в компании и отказаться от контроля. Прошедшие встречи с китайскими регуляторами показали, что такой шаг может понравиться Пекину. По крайней мере, агентство Reuters сообщило об этом со ссылкой на свои источники.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что господин Ма предложил на ноябрьской встрече с регуляторами передать часть Ant под контроль китайскому правительству. Чиновники из Народного банка Китая (НБК) и Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (КРБД) провели переговоры в период с января по март отдельно с Джеком Ма и Ant, где обсуждалась возможность выхода магната из компании.

Ant отрицает, что когда-либо рассматривался вопрос о продаже доли господина Ма. «Лишение Джека Ма доли в Ant Group никогда ни с кем не обсуждалось», - заявил представитель китайского финансово-технологического гиганта. Тем не менее, источники Reuters утверждают, будто Ant Group надеется выкупить долю Джека Ма, оцениваемую в миллиарды долларов, с помощью средств её собственных текущих инвесторов или родительской Alibaba без привлечения какой-либо внешней организации.

Однако, как сообщается, во время переговоров регуляторы не разрешили господину Ма продать свою долю какой-либо близкой к нему организации или физическому лицу, а потребовали полного ухода или передачи своей долю китайскому инвестору, аффилированному с государством.

Всё это происходит вслед за интенсивным давлением регуляторов на бизнес-империю господина Ма, которое началась с приостановки первоначального публичного размещения акций компании в ноябре. Компания Ant стояла на пороге продажи акций и размещения на бирже. IPO на фондовых биржах Гонконга и Шанхая оценивалось в сумму свыше $34 млрд. Однако власти Китая закрыли сделку после того, как Джек Ма публично раскритиковал финансовых регуляторов. В январе Ant Group сообщила о планах полностью соответствовать финансовым правилам Китая, превратившись в финансовую холдинговую компанию - относительно новый тип коммерческих структур, имеющих значительное влияние на финансовом рынке Китая.

Ant Group, владеющая вездесущим мобильным платёжным приложением Alipay, должна будет исправить то, что регуляторы называют недобросовестной конкуренцией в своём платёжном бизнесе, и улучшить своё корпоративное управление. Как заявил центральный банк, Ant также будет обязана отказаться от информационной монополии на собранные компанией подробные данные о своих пользователях.

Видимо, уход Джека Ма - ещё одно требование властей Китая, исполнение которого позволит вернуться к идее IPO. Это тяжёлые последствия для 56-летнего господина Ма, который также основал Alibaba и когда-то пользовался культовым статусом в Китае.