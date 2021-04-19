Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.04.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|16.04
|-
|405.0 (7.5;84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|14.04
|25890.0 (5.5)
|-
|15.04
|15626.0 (5.5)
|-
|16.04
|27530.0 (6,5)
|127437.0 (7,5;7)
Данные НБУ