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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.04.2021
10:46 19.04.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|16.03.2021
|5.6150
|17.03.2021
|5.7385
|18.03.2021
|5.7346
|19.03.2021
|5.6125
|22.03.2021
|5.6962
|23.03.2021
|5.6750
|24.03.2021
|5.6313
|25.03.2021
|5.7350
|26.03.2021
|5.4667
|29.03.2021
|5.4278
|30.03.2021
|5.5994
|31.03.2021
|5.5143
|01.04.2021
|5.6264
|02.04.2021
|5.5864
|05.04.2021
|5.5625
|06.04.2021
|5.6132
|07.04.2021
|5.6484
|08.04.2021
|5.7250
|09.04.2021
|5.5622
|12.04.2021
|5.7019
|13.04.2021
|5.7107
|14.04.2021
|5.7305
|15.04.2021
|5.7324
|16.04.2021
|6.6550
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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