Цена биткоина упала в воскресенье на 12 %

Стоимость биткоина в воскресенье обрушилась почти на 12 %, упав ниже уровня $55 тыс.

Крах биткоина произошёл после появления слухов о том, что Министерство финансов США намерено принять жёсткие меры в отношении финансовых учреждений за отмывание денег с использованием криптовалют.

Хотя нынешнее падение стоимости биткоина вряд ли связано с первичным публичным размещением акций Coinbase Global Inc., владельца крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase, Питер Шифф (Peter Schiff), заядлый критик криптовалют, заявил: «Вместо того, чтобы быть переломным моментом в жизни биткоина, IPO Coinbase, возможно, ознаменовало начало его гибели».

Вполне возможно, что причина падения биткоина кроется в объявленном в минувшую пятницу Центральным банком Турции запрете на использование криптовалют и криптоактивов для покупки товаров и услуг. Своё решение банк объяснил возможным причинением пользователям «непоправимого» ущерба и значительными транзакционными рисками.

Также можно предположить, что биткоин вскоре начнёт восстанавливаться, так как из-за огромного спроса со стороны институциональных инвесторов его начнут скупать ускоренными темпами в связи со снижением цены.



