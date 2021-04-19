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Цена биткоина упала в воскресенье на 12 %
10:42 19.04.2021 |
Стоимость биткоина в воскресенье обрушилась почти на 12 %, упав ниже уровня $55 тыс.
Крах биткоина произошёл после появления слухов о том, что Министерство финансов США намерено принять жёсткие меры в отношении финансовых учреждений за отмывание денег с использованием криптовалют.
Хотя нынешнее падение стоимости биткоина вряд ли связано с первичным публичным размещением акций Coinbase Global Inc., владельца крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase, Питер Шифф (Peter Schiff), заядлый критик криптовалют, заявил: «Вместо того, чтобы быть переломным моментом в жизни биткоина, IPO Coinbase, возможно, ознаменовало начало его гибели».
Вполне возможно, что причина падения биткоина кроется в объявленном в минувшую пятницу Центральным банком Турции запрете на использование криптовалют и криптоактивов для покупки товаров и услуг. Своё решение банк объяснил возможным причинением пользователям «непоправимого» ущерба и значительными транзакционными рисками.
Также можно предположить, что биткоин вскоре начнёт восстанавливаться, так как из-за огромного спроса со стороны институциональных инвесторов его начнут скупать ускоренными темпами в связи со снижением цены.
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