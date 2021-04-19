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Доллар 19 апреля торгуется разнонаправленно к иене и евро
09:03 19.04.2021 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам не демонстрирует единой динамики в понедельник утром на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 EET курс евро снижался до 1,1959 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1983 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 108,67 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 91,63 пункта.
В ближайшие дни инвесторы не ожидают важной макростатистики, внимание обращено к пандемии коронавируса и ситуации в Индии и Японии, а также предстоящему заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ). О своем решении в отношении учётной ставки ЕЦБ объявит в четверг, 22 апреля.
Доллар - традиционно более надежный валютный актив, но разнонаправленный внешний фон не дает его курсу определенного направления движения. С одной стороны, глобальная неопределенность представляет риски для инвесторов, при этом фондовые рынки торгуются у рекордных уровней, в том числе в США и Германии.
В мире тем временем продолжает расти число зараженных коронавирусом, несмотря на вакцинацию населения. В Индии где суточный прирост числа выявленных инфицированных превышает 250 тысяч, в Японии, ряд префектур намерен запросить введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за роста числа заражений.
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