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Правительство Китая задумалось о том, чтобы ввести в стране так называемый срок годности для цифрового юаня
По данным The Wall Street Journal, это должно помочь Народному банку Китая в случае необходимости "выключать" электронные деньги после определенной даты. Это заставит граждан быстрее расставаться с деньгами и активнее их тратить во благо экономики Поднебесной.
Напомним, что в феврале Пекин объявил об эксперименте: горожанам заплатят за временный отказ от традиционных денег в пользу цифрового юаня. В этом эксперименте примут участие порядка 50 тысяч человек. Им будет выплачено по 200 юаней (31 доллар США).
В общей сложности китайцы в рамках этого эксперимента получат 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов).
По мнению экспертов мирового уровня, такая криптовалюта будет схожа по своему функционалу с безналичными деньгами. Но формально она будет являться третьим видом платежного средства и сможет дополнять уже существующие наличные и безналичные деньги.
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